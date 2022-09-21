Son dakika haber... KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KADINI 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN BEKÇİYE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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Son dakika haber... KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KADINI 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN BEKÇİYE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

21.09.2022 15:29

Son dakika haberi... Kağıthane'de 35 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı, 10 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen bekçi Eyüp Doğan'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Kağıthane'de 35 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı, 10 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen bekçi Eyüp Doğan'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Doğan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş da hazır bulundu.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık ve Nurgül Altıntaş'ın iki yıllık ilişkileri olduğunu, olay günü nerede olduğunu öğrenmeye çalıştığı maktulün bir iş yerinde olduğunu öğrenmesi üzerine, telefonda görüşüp Mecidiyeköy'de buluştukları, sanığın kiraladığı araçla tartışarak Kağıthane'deki bir parka geldiklerini belirtti. Burada bir süre daha tartışan sanığın, Nurgül Altıntaş'a tabancayla 10 el ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği ve sonra uzaklaştığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Doğan'ın maktulün kendisini aldattığını öne sürmüşse de olayı haksız tahrikin etkisiyle gerçekleştirdiğine dair delil bulunamadığı kaydedildi. Savcı, sanık Eyüp Doğan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"YAVRUMA DAYANAMIYORUM" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Duruşma sonrasında Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş, avukatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile adliye önünde açıklama yaptı. Emine Akbaş, "Kızımı katletti. Ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum, dayanamıyorum artık. Yavruma dayanamıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

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'Baja Troia Türkiye 2022' 42 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Baja Troia Türkiye 2022' 42 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek Kağıthane'de ilişkisi olduğu kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bekçinin müebbet hapsi istendi Kağıthane'de ilişkisi olduğu kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bekçinin müebbet hapsi istendi
Kaynak: DHA

Kağıthane, İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KADINI 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN BEKÇİYE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KADINI 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN BEKÇİYE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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