Kağıthane'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kağıthane'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kağıthane\'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
04.01.2026 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de sokakta yaşayan bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde yangında yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki sanayi sitesinde, bir tamirhane önünde park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, ekiplerin yaptıkları incelemede ön koltukta bir erkek cesedi bulundu.

Polis ekipleri, olay yerine gelen iş yeri ve otomobil sahibinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalarda otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhanede olduğu ve ön camının açık olduğu tespit edildi.

Olayın meydana geldiği sokaktaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, sokakta yaşayan bir kişinin arabanın içerisine girdiğini ve otomobilin bir süre sonra yanmaya başladığını belirledi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Polis, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:53:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.