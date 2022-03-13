Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı

13.03.2022 09:59
Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı

KAĞITHANE'de, kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı giderken kayan otomobil sokakta yürüyen vatandaşlara çarparken, karlı yolu açmaya çalışan bir iş makinesi de park halindeki otomobillere vurdu.

KAĞITHANE'de, kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı giderken kayan otomobil sokakta yürüyen vatandaşlara çarparken, karlı yolu açmaya çalışan bir iş makinesi de park halindeki otomobillere vurdu. Her iki kaza da cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da, perşembe gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, dün akşamdan itibaren yoğunlaştı. Tüm şehirde etkili olan yağış nedeniyle sokakları kar kaplarken, buz tutan yollar sürücülere zorlu anlar yaşattı.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde, buz tutan yolda yokuş aşağı ilerleyen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak sokakta yürüyen vatandaşlara çarptı. Otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kaza anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sokakta ağır ağır ilerlerken, yokuş aşağı birden hızlandığı görülüyor. Virajı alırken kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir başka otomobile çarparken, sokakta yürüyen bazı vatandaşlar kaçışmaya başlıyor. Yokuş aşağı kaymaya devam eden otomobil daha sonra park halindeki bir aracın yanında duran iki kişiye çarpıyor. Otomobil, bir bina önünde park eden araca vurduktan sonra durabiliyor. Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, kar kaplayan sokakları temizlemek için yokuş aşağı inmeye çalışan iş makinesi, buzlu yolda kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, iş makinesinin kayarak park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor.


- İstanbul
Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı
Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı
Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı
YORUMLAR
500
İSTANBUL SARIYER'DE KARDA KAYAN ARAÇ ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI 1 YARALI İSTANBUL SARIYER'DE KARDA KAYAN ARAÇ ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI 1 YARALI SARIYER'DE KARLI YOLDA KAYAN BAŞKA BİR OTOMOBİLE VURARAK TAKLA ATTI, 1 KİŞİ YARALANDI SARIYER'DE KARLI YOLDA KAYAN BAŞKA BİR OTOMOBİLE VURARAK TAKLA ATTI, 1 KİŞİ YARALANDI

Kağıthane, Otomobil, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı - Son Dakika


Son Dakika
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'de, yolda kayan otomobil sokakta yürüyenlere çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement