Kağıthane'den amatör sporculara profesyonel destek

Kağıthane'de Sporcuhane Projesi kapsamında çocuklar ve gençler için yenilenen Hasbahçe Stadı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Gençlerimiz için Kağıthane'de bulunan tüm sahaları yeniledik. İlçemizde toplam 80 sahamız var. İhtiyaç halinde tüm sahalarımızı baştan aşağı yenilemeye başlayacağız" dedi

Çocuklar ve gençler için Sporcuhane Projesi kapsamında faaliyetler yürüten Kağıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi'nde bulunan Hasbahçe Stadı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve vatandaşlar katıldı.

FIFA STANDARTLARINA UYGUN SUNİ ÇİM YAPILDI

Hasbahçe Stadı'nın yenilenme çalışmalarında 10366 metre ebatındaki sahanın 9.400 metrekarelik alanına FIFA standartlarına uygun suni çim yapıldı. Kale direkleri yenilendi. Aynı zamanda tribünlerin tamamı elden geçirilerek, 548 kişi kapasiteli koltuk yapıldı. 1750 metrekarelik alanda ise tartan pist bakımı gerçekleştirildi. Soyunma odaları, mescit, lavabolar, kulüp odaları yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi. Hakemler için yapılan odalar tadilattan geçirilerek bay ve bayan olarak ayrıldı. Saha içerisinde kale arkalarına top kaçmasını engellemek için file yapıldı. ve saha içerisinde bulunan eskiyen bayrak direkleri kaldırılarak yenileri monte edildi.

"TÜM SAHALARIMIZI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEYECEĞİZ"

Gençler için Kağıthane'de bulunan tüm sahaları yenilediklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sözlerine şöyle devam etti:

"Sporcuhane Projesi kapsamında; çocuklarımız, gençlerimiz ve ilçemizdeki spor kulüplerimiz için Hasbahçe Stadımızın yenileme çalışmalarını tamamladık. Burası çocuklarımıza güzel bir saha oldu. Sahada bulunan tribünleri, soyunma odalarını, alanları yeniledik. Çocuklarımız özellikle pandemi döneminde zor bir süreç yaşıyorlar ama bu süreç sonrası yeni sahaları onları bekliyor olacak. Gençlerimiz için Kağıthane'de bulunan tüm sahaları yeniledik. İlçemizde toplam 80 sahamız var. İhtiyaç halinde tüm sahalarımızı baştan aşağı yenilemeye başlayacağız. Sporda ulusal ve uluslararası başarıların elde edilmesi için amatör sporun desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de sporcularımıza modern tesisler sunmalıyız."