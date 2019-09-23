Son Dakika Haberleri: Kağızman'da "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Kağızman'da "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenlendi

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Ülkü Ocakları Gençlik Kolları tarafından "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenledi.

Kağızman'da

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Ülkü Ocakları Gençlik Kolları tarafından "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenledi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl, Kağızman Ülkü Ocakları Başkanı Metin Bora ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Yıldız, burada yaptığı konuşmada ilçede yapılan belediye çalışmalarının başarılı olduğunu ve daima vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.

Kağızman halkının hizmetkarı olduğunu ifade eden Yıldız, "Bize oy veren veya vermeyen kim geldiyse kapım açık oldu. Bizler bu güne kadar müjdelerle kimseyi kandırıp iş yapmadık, Kağızman halkıma hizmet nasıl gelirse ben onun takipçisi olarak hizmet etmişimdir." dedi.

Etkinlik konser ve halaylarla sona erdi.

Kağızman, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de talihsiz kadın, üzerine oturan deveden cinsel organını ısırarak kurtuldu
AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağolun" diyerek yanıt verdi Talas Belediyesi şarkıcı Selena Gomez'e photoshopla başörtüsü taktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:50:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağızman'da "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]