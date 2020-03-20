Kağızman'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kağızman'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Kağızman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile camiler ve okullarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Kağızman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile camiler ve okullarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, okul, cami, park ve bahçelerde dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.
Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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