Son Dakika Haberleri: Kağızman'da Tema Vakfı'ndan Öğrencilere Doğa Semineri

Kağızman'da Tema Vakfı'ndan Öğrencilere Doğa Semineri

2 saat önce

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kağızman İlçe Temsilciliği okullarda çevre etkinliklerine start verdi.

Kağızman'da Tema Vakfı'ndan Öğrencilere Doğa Semineri, System.String[]
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kağızman İlçe Temsilciliği okullarda çevre etkinliklerine start verdi.

TEMA Kağızman Temsilciliği ekipleri, Yunus Emre Anaokulu, Kazım Karabekir Anaokulu, Cumhuriyet Anaokulu, Mevlana İlkokulu, Camuşlu Şair Cemal Turan İlkokulu, Ortakoy İlkokulu ve Çilahane İlkokulunda öğrencilere, TEMA Vakfı'nın çalışmaları tanıtılarak çevre bilinci, erozyon, meşe palamut ağacı dikimi, yetiştirilmesi hakkında bilgi verdi.

TEMA Vakfı Kağızman Temsilcisi Bünyamin Ekelik, yaptığı açıklamada, öğrencilere sadece akademik bilgi vermekle kalmayıp doğa ve yaşadığımız çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmaları için gerekli eğitimin verildiğini belirtti.

Kağızman ilçesindeki tüm okullarda çevre konulu etkinliklerde önemle durduğunu belirten Ekelik, okullardaki öğretmenlerinin de gereken hassasiyeti gösterdiğini söyleyerek, TEMA Vakfı olarak her zaman bu etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Ekelik, doğanın korunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Topluma sağlıklı ve faydalı bireyler yetiştirmenin yolu doğayı sevme ve koruma bilincinden geçtiğini, bu çerçevede de etrafımızdaki insanları bu konuda bilgilendirmeliyiz. Çevrenin kirlenmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız. Hepimiz yaşanabilir ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı yaşamak istiyorsak işe önce çocuklarımızı eğiterek başlamalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:22 Kaynak: AA

Türkiye, Kağızman, Güncel
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