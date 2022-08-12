Kağızman'da aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Kağızman'da aşure dağıtıldı

12.08.2022 16:38
Kağızman'da aşure dağıtıldı

Kağızman ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kağızman ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İstiklal Alanında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca kurulan stantta, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl ve vakıf üyeleri yaklaşık bin kişiye aşure dağıttı.

Kağızman Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cem Keskin, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muharrem ayının önemine dikkati çeken Keskin, "Muharrem ayı biz Müslümanlar için oldukça önemli bir ay. Bu ayın en kıymetli gecesi de aşure gecesidir. Aşure günü, oldukça önemli ve bu günün, bu ayın faziletlerinden faydalanmak biz Müslümanlar için ahiretimiz açısından kazanç sağlayacaktır." dedi.

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Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı Çiğli Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı Çiğli Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
Kaynak: AA

Nevzat Yıldız, Hisarcık, Kağızman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman'da aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağızman'da aşure dağıtıldı - Son Dakika
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