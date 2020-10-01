Kağızman'ın kurtuluşunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında sönük kutlandı.

İstiklal alanında saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan törene Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, kurum amirleri katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sadece protokolün katıldığı törende kutlamalar yapılmazken sade ve sosyal mesafe kurallarına uygun çelenk koyma merasimi yapıldı.

Törene tebrik mesajı gönderen 65. Dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Hayatları pahasına şehrimizi ve ülkemizi müdafaa edip şehit düşen ecdadımızı rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor bütün hemşerilerimin kurtuluş gününü tebrik ediyorum" dedi.

Törende Kağızman Kaymakamı İshak Çınar ve Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kağızman kurtuluş destanından örnekler vererek bugünlere kolay gelinmediğe değindiler. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilçe şehitliği ziyaret edildi. Okunan duaların ardından tören sona erdi. - KARS