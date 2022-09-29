Kağızman Kaymakamı Daşdan, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Kağızman Kaymakamı Daşdan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

29.09.2022 13:07
Kağızman Kaymakamı Daşdan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kağızman Kaymakamı Okan Daşdan, Çeperli, Kozlu ve Camuşlu köylerini ziyaret etti.

Kağızman Kaymakamı Okan Daşdan, Çeperli, Kozlu ve Camuşlu köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Daşdan, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Rıfet Toper ile ilk olarak Çeperli Köyünü ziyaret etti.

Daha sonra Kozlu ve Camuşlu köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Daşdan, halkın talep ve sorunlarını dinledi.

Daşdan, devletin her türlü imkan ve araçlarıyla köyde yaşayan vatandaşların hizmetinde olduğunu ve "köylü milletin efendisidir" düsturuyla hareket ettiklerini söyledi.

Köydeki okulları da ziyaret eden Daşdan, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağızman Kaymakamı Daşdan, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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