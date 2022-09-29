Video: Çin Kültür Merkezi Mısır'ın İskenderiye Kütüphanesi'ne Kitap Bağışladı - Son Dakika
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Video: Çin Kültür Merkezi Mısır'ın İskenderiye Kütüphanesi'ne Kitap Bağışladı

29.09.2022 22:24
Video: Çin Kültür Merkezi Mısır'ın İskenderiye Kütüphanesi'ne Kitap Bağışladı

Kahire'de bulunan Çin Kültür Merkezi Salı günü, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinde büyük bir kütüphane olan İskenderiye Kütüphanesi'ne kitap ve görsel-işitsel ürünler bağışladı.

Kahire'de bulunan Çin Kültür Merkezi Salı günü, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinde büyük bir kütüphane olan İskenderiye Kütüphanesi'ne kitap ve görsel-işitsel ürünler bağışladı.

Bağışlanan eserler arasında diğerlerinin yanı sıra siyaset, kültür, turizm ve sanat alanlarında 952 adet kitap ve görsel-işitsel ürün yer alıyor.

ZHANG TAO, Çin'in Mısır Büyükelçiliği Maslahatgüzarı:

"Kitaplar, insan uygarlıklarının birbiriyle iletişimi için önemli köprülerdir."

Salı günü ayrıca Çin'in İskenderiye Başkonsolosu Yang Yi ile İskenderiye Kütüphanesi Müdürü Ahmed Zayed de sırasıyla Çin'in Zhejiang Kütüphanesi ve İskenderiye Kütüphanesi adına, iki kütüphane arasında doküman, akademik ve insanlar arası alışverişin artırılması için bir mutabakat zaptı imzaladı.

Ahmed Zayed, İskenderiye Kütüphanesi Müdürü:

"Kültürün artık yaşamlarımız ve genel olarak dünya için çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Bağış için Çin'e teşekkürlerini ifade eden Zayed, mutabakat zaptının imzalanmasının Mısır ile Çin arasında kültürel alandaki işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İskenderiye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin Kültür Merkezi Mısır'ın İskenderiye Kütüphanesi'ne Kitap Bağışladı - Son Dakika

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