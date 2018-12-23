Son Dakika Haberleri: Kahraman Deniz Kuvvetleri Uluslararası Eğitim Faaliyetinde

Kahraman Deniz Kuvvetleri Uluslararası Eğitim Faaliyetinde

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyn ve helikopterin, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldığı vurgulandı.

Kahraman Deniz Kuvvetleri Uluslararası Eğitim Faaliyetinde, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyn ve helikopterin, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldığı vurgulandı.

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurulan eğitim faaliyeti açıklamasında, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GİRESUN fırkateyni ve bir deniz helikopterimiz ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS ACONIT gemisinin katılımıyla, 21 Aralık 2018 'de, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir" bilgileri yer aldı. Paylaşımda, eğitim faaliyeti kapsamında çekilen görüntülerin yer aldığı video da yayınlandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:18 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Doğu Akdeniz, Güncel
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