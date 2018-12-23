Kahraman Deniz Kuvvetleri Uluslararası Eğitim Faaliyetinde
3 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyn ve helikopterin, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldığı vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB) resmi Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Deniz Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyn ve helikopterin, Doğu Akdeniz
'de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldığı vurgulandı.
MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurulan eğitim faaliyeti açıklamasında, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GİRESUN fırkateyni ve bir deniz helikopterimiz ile Fransa
Deniz Kuvvetlerine ait FS ACONIT gemisinin katılımıyla, 21 Aralık
2018 'de, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir" bilgileri yer aldı. Paylaşımda, eğitim faaliyeti kapsamında çekilen görüntülerin yer aldığı video da yayınlandı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:18 Kaynak: İHA
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