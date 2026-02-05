Kahraman Madenciler Depremzedelerle Buluştu - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kahraman Madenciler Depremzedelerle Buluştu

05.02.2026 21:16
Bakan Bayraktar, depremlerde kurtarıcı olan madencilerin Adıyaman'da depremzedelerle buluştuğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerin, enkazdan çıkardıkları depremzedelerle Adıyaman'da bir araya geldiğini bildirdi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, madencilerden Durdu, Sönmez ve Kara'nın, enkazdan kurtardıkları Songül Göksu ve Gülsüm Yeşilkaya ile Adıyaman'da buluştuğunu ifade etti.

6 Şubat depremleri sonrası o karanlık gecelere cesaretleriyle ışık olan Durdu, Sönmez ve Kara'nın "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız Türkiye." diyerek bir can daha kurtarmak için korkusuzca insanların yardımına koşan binlerce madenci kahramanlardan sadece üçü olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"O gün enkaz altındaki kardeşlerimize 'Seni almadan gitmeyiz' diyen bu ruh, bugün de yaralarımızı sarmaya devam ediyor. Yaşadığımız acıları unutmamız mümkün değil ama bu felaketin izlerini milletçe, hep birlikte silmeye devam edeceğiz. Rabbim böyle felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın.

Deprem sonrası hayatlarını ortaya koyarak insanımızın yardımına koşan, 'umut yok' denen anda dahi asla vazgeçmeyen kahraman madencilerimiz, kurtardıkları her canla umudumuzu yeşertti. Kahramanca mücadele eden, karanlıklara ışık olan tüm madencilerimize minnettarız."

Kaynak: AA

Adıyaman, Ekonomi, Enerji

21:25
