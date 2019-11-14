Kahraman polisler 'Başarı Belgesi' aldı

Geçtiğimiz ay av tüfeğiyle koruma kararı bulunan bir eşinin kapısına gelen kocayı, ihbar alındıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra olay yerine gelerek etkisi hale getiren 3 polis memuru 'Başarı Belgesine' layık görüldü. Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından görevlerinde gösterdikleri üstün başarıdan dolayı polis memurlarına 'Başarı Belgesi taltif edildi.



Olay 18 Ekim Cuma günü saat 07.45 sıralarında Işıklar Mahallesi Yıldıztepe Sokak No: 2'deki adreste yaşandı. Koruma kararı bulunan Y.N. isimli kadın, eşi R.N.'nin ikamete silahla geldiğini 155'e bildirdi. Gelen ihbar üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 75 25 kod numaralı ekip yaklaşık 1,5 dakikalık sürede olay yerine intikal etti. Üç polis memuru, apartmanın 1'inci katından yukarı doğru çıkarken elinde av tüfeği ile koşan R.N.'yi müdahale ederek yakaladı.



Şahsın elinde bulunan av tüfeğiyle birlikte, tüfeğin haznesinde 5, atım yatağında 1 ve şahsın cebinde 2 adet olmak üzere toplam 8 adet dolu domuz fişeği ele geçirildi. Yapılan adli tahkikat sonucunda adli mercilere sevk edilen R.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.



'Olay anında üstün gayret gösteren 3 polise Başarı Belgesi'



Öte yandan meydana gelen olayda, ihbarın alınmasından yaklaşık 1,5 dakika gibi bir süre içerisinde adrese intikal ederek olası ölüm ve yaralanmanın önüne geçen polis memurları da unutulmadı. Göstermiş oldukları öz verili çalışma ve üstün gayretleri sonucu ekipte bulunan polis memurları Zafer Gülçan, Ahmet Ali Tanrıkulu ve Kamil Çakmak'a Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz tarafından 'Başarı Belgeleri' takdim edildi. Makam odasında yapılan törende, Kaymakam Yılmaz; üstün gayretli çalışmalarıyla çok kısa zamanda olay yerine intikal ederek, bir kadının hayatını kurtaran polis memurlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR