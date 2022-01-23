Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Tekke Dağı'nda çalıştı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, haftalık eğitimini Tekke Dağı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

Eğitim, İHH İnsani Yardım Vakfında arama kurtarma eğitmeni olarak da görev yapan Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından verildi.

Dağlık alanda yaklaşık 10 kilometre yürüyen ekip, yaban hayvanları için çeşitli noktalara yem bıraktı.

Ekip sorumlusu Ömer Ünal, birliğin her daim hazır tutulması için uygulamalı eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ünal, desteği için Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a da teşekkür etti.