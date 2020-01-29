Kahramankazan'da, Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı - Son Dakika

Kahramankazan'da, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için toplanan yardımlar, bölgeye gönderildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile başlatılan kampanya ile ilçe halkı tek yürek oldu. Kampanya kapsamında belediye binasına getirilen yardım malzemeleri belediye görevlilerince teslim alındı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da yardımların tıra yüklenmesinde görev aldı.

Tır, belediye binası önünden deprem bölgesine gitmek üzere dualar ve tekbirler eşliğinde uğurlandı. Uğurlamaya Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü de katıldı.

Belediye Başkanı Oğuz, depremi haber alır almaz harekete geçtiklerini aktararak, "Bizlere 'Devletimiz güçlüdür, şu an bir şeye ihtiyaç yok.' denildi. Biz de bunun için ilk gün yardım kampanyası başlatmadık. Fakat bizim insanımız o kadar civanmert, insanımızın hamuru o kadar sağlam ki, 'Bir şeye ihtiyacımız yok.' denmesine rağmen, vatandaşlarımız bizleri sürekli arayarak, 'Bir yardım kampanyası başlatalım, yorganımızı, battaniyemizi, elimizdeki avucumuzdakini verelim.' dedi. Yardım konusunda dünyaya örnek olduğumuzu gösterdi. Biz de akabinde yardım kampanyası başlattık." diye konuştu.