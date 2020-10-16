Kahramankazan'dan Hatay'da yanan ormanlık alanın ağaçlandırılması için kampanya - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kahramankazan Belediyesi tarafından Hatay'da yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek olmak amacıyla "Bugün fidan yarın nefes" sloganıyla ağaç dikme kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ormanların yakılmasına tepki gösterdi.

Yıllarca genç fidanları katleden hain teröristlerin bu sefer de toprak üstündeki fidanlara, ağaçlara kastettiğini dile getiren Oğuz, "Maalesef Hatay'da binlerce dönümlük araziyi kül ettiler. Bu toprakların ne insanımızla ne araçlarımızla yeşermesini isteyen hainler, ağaçlarımıza kastetti. 'Bir ölürüz bin diriliriz' diyoruz ya... Bu fidanların toprakla buluşmasındaki hikmet de o. Siz bir dönüm yakarsınız biz bin dönüm daha ekeriz." dedi.

Ağaç dikme etkinliğinde katılımcılar, 260 mavi selvi fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinliğin ardından Başkan Oğuz, sosyal medya hesabından attığı tweet ile tüm vatandaşları Hatay'da yanan ormanlık alanları ağaçlandırma çalışmasına destek olmaya davet etti.

Oğuz, tweette, "Hatay'da gerçekleşen büyük yangından sonra TÜGVA Ankara ile ortak bir karar aldık. Bu tweetin altına gelecek yorum sayısı kadar fidan yeşertilmek üzere Hatay'a bağışlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Takipçileri tarafından ilgi gösterilen tweete yorum sayısı ise 8 bine ulaştı.

Programa Kaymakam Engin Aksakal, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Başkanı Metehan Hacımustafaoğlu ile davetliler katıldı.