Kahramankazan ve Narın Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi ile Kırgızistan'ın Narın Büyükşehir Belediyesi arasında dayanışma ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Kahramankazan'da gerçekleştirilen imza törenine Narın Valisi Satarov Nurbek, Narın Büyükşehir Belediye Başkanı Nemat Uulu Caynak, Narın Valiliği Kontrol ve Teftiş İşleri Departmanı Başkanı Kudaybergenov Kurmanbek, Kastamonu Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, elçilik temsilcileri ve Kahramankazan Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Protokol, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Narın Büyükşehir Belediye Başkanı Nemat Uulu Caynak tarafından imza altına alındı. Törende, iki belediye arasında dostluk, kültürel bağlar ve ortak projelerde iş birliği vurgusu yapıldı.

"Kardeşlik ilişkisini Narın şehriyle beraber Kardeş Şehir Protokolü ile taçlandırmak istedik"

Çırpanoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye ile Kırgızistan arasındaki köklü bağlara dikkati çekerek, "Kırgızistan ile Türkiye'nin birbiri ile akrabalık, kardeşlik ilişkisi var ve bu akrabalık kardeşlik ilişkisini Narın şehriyle beraber Kardeş Şehir Protokolü ile taçlandırmak istedik. Bütün misafirlerimiz; özellikle Narın Valimize, Narın Belediye Başkanımıza ve heyetimize tekrar Kahramankazan ilçemize hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Kardeş şehir ilişkimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik anlaşmamızın sosyal ve ekonomik olarak karşılıklı ilişkilerimizi güçlendirecek bir belge olmasını umuyoruz"

Caynak ise protokolün kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Benim için ve Narın şehrimiz için çok anlamlı ve tarihi bir günü şu anda beraber yaşıyoruz. Biz kardeş ülke olarak Kırgızistan'dan Narın şehrinin ve Narın halkının selamlarını size getiriyoruz. Bu güzel karşılama için Kahramankazan Belediye Başkanına ve Kahramankazan'da ikamet eden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Belediye Başkanı ile tanışmaktan son derece memnunum. Bu kardeşlik anlaşmamızı yapmamıza vesile olan ve emeği geçen herkese huzurlarınızda şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Kardeşlik anlaşmamızın sadece kağıt üzerinde değil, sosyal ve ekonomik olarak karşılıklı ilişkilerimizi de güçlendirecek bir belge olmasını umuyoruz" diye konuştu.

İlerleyen günlerde Kırgızistan'ın Oş şehrini ziyaret edeceklerini aktaran Çırpanoğlu, Oş ile de kardeş şehir protokolünün imzalanacağını açıkladı.