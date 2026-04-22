Kahramanmaraş Havalimanı mart ayında 26 bin yolcuya hizmet verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mart ayına ilişkin Kahramanmaraş Havalimanı’nın yolcu, uçak ve yük verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistikler, havalimanındaki hareketliliğin sürdüğünü ve iç hatlarda yoğun bir trafiğin yaşandığını ortaya koydu.

MART AYINDA YOLCU VE UÇAK TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre Kahramanmaraş Havalimanı’nda mart ayında iç hat yolcu trafiği 26 bin 835 olarak kaydedildi. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 304’e ulaştı. Havalimanındaki bu yoğunluk, bölgedeki hava ulaşımına olan talebin istikrarlı şekilde devam ettiğini gösterdi.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE 70 BİNİ AŞAN YOLCU

2026 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan üç aylık süreçte ise havalimanında toplam 70 bin 453 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 710, yük trafiği ise 582 ton olarak gerçekleşti. Mart ayında yük taşımacılığı (kargo, posta ve bagaj) 208 ton olurken, veriler havalimanının bölge ulaşımında önemli bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

Haber: Muhammet Özer