Kaymakam Vekili Bağış ve Başkan Güven'in vatandaşların bayramını kutladığı törene, adli, idari, askeri erkan ile siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Ekinözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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