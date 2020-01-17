Kahramanmaraş'ın ilçelerindeki okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Andırın ilçelerinde karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Afşin ilçesinde yaklaşık 20 bin öğrenci, karnelerini almanın sevincini yaşadı.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Merkez Fatih İlkokulunda düzenlenen törende, karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Yarıyıl tatilinde ağır ödevler verilmediğini ancak öğrencilerin gelişimleri için kitap okumasını öneren Turan, "Özellikle yeni okuma-yazma öğrenen öğrencilerimizin, öğrendiklerini unutmamaları için aileleriyle birlikte kitap okusunlar ve yazı yazsınlar." dedi.

Turan, konuşmasının ardından öğrencilere karnelerini dağıttı. Bu arada, karnelerini alan öğrenciler etkisini gösteren kar yağışının tadını çıkardı.

Elbistan

Elbistan ilçesinde 34 bin 108 öğrenci, karnesini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ilçeye bağlı kırsal Çiçek Mahallesi'ndeki Çiçek İlk ve Ortaöğretim Okulunda düzenlenen programda öğrencilerin karnelerini verdi.

Kaymakam Demir, karnelerdeki başarı veya başarısızlıkların sadece öğrencilere ait olmadığını, aile ve yöneticilerin de aynı karneye ortak olduklarını söyledi.

Elbistan'da her alanda çıtayı yükseltmek için gayret ettiklerini ifade eden Demir, alınan karnelerin de herkesin çalışma performansını ortaya koyduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise AK Partili Mahir Ünal'ın Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemden sonra ilçeye 500 yeni derslik kazandırıldığını, Elbistan'ın eğitimde Türkiye sıralamasında ön sıralarda yer aldığını ifade etti.

Andırın

Andırın ilçesinde 7 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Mustafa Dobur İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya ve Şube Müdürleri, öğrencilerin sevincine ortak olarak karne dağıtımı yaptı.

Okul salonunda resim sergisinin açılışının ardından sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Dündar, talebelerle sohbet ederek, onların gelecekteki hedefleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini aldı.

Kendisinin eğitim-öğretim yıllarındaki hayatından örnekler veren Kaymakam Dündar, 13 yaşından itibaren hep ailesinden uzak kalarak okuduğunu belirterek, öğrencilere başarı dolu bir gelecek diledi.