Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Nurhak ilçe merkezinde yaptıkları operasyonda bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 paket halinde toplam 91.53 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Elbistan'a götürüldü. 3 şüpheli, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Narkotik, Nurhak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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