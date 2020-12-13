KAHRAMANMARAŞ Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk
13.12.2020 01:28
Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculukKAHRAMANMARAŞ'ta bebek ve çocukların da olduğu 6 kişinin bir motosikletle yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Motosiklet üzerinde 6 kişiyle tehlikeli yolculuk
KAHRAMANMARAŞ'ta bebek ve çocukların da olduğu 6 kişinin bir motosikletle yolculuk etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı'nda 1'i bebek, 2'si çocuk ve 2'si kadın 6 kişinin bulunduğu motosiklet şehir merkezine doğru giderken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuklar motosiklet sürücüsünün dizlerine otururken, arkada bulunan 2 kadından 1'inin de kucağında bebek taşıdığı görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti.
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