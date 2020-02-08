Kahramanmaraş'ta 20 görme engelliye 'beyaz baston' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 20 görme engelliye 'beyaz baston' - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 20 görme engelliye 'beyaz baston'

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta hayırsever bir vatandaş 20 görme engelli vatandaşa 'beyaz baston' hediye etti.

Kahramanmaraş'ta 20 görme engelliye 'beyaz baston', System.String[]

Kahramanmaraş'ta hayırsever bir vatandaş 20 görme engelli vatandaşa 'beyaz baston' hediye etti.


Kahramanmaraş'ta bir okulun kantin işletmeciliğin yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, mavi kapak toplama kampanyasını sürdürüyor. Toplanan mavi kapaklarla beyaz baston elde eden Gülmez, 20 adet bastonu Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesindeki engellilere hediye etti. Amacının Allah rızasını kazanmak olduğunu ve görme engellilerin gözü olmak istediğini söyleyen Abdulkadir Gülmez, "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu ve burada bulunan 20 görme engelli kardeşlerimize 20 baston dağıtarak bir nebzede olsa mutluluklarına ortak olduk. Burada bizlere destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.


Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise, "Görme engellilerin yanında olan Kadir abimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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