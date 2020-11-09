Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kızın sokakta ölü bulunmasını şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.

Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 61. Sokak'taki müstakil bir evin önünde bir kızın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında Gamze Orçan olduğu tespit edilen genç kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulan savcılıkça soruşturma başlatıldı.