Kahramanmaraş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi
12.11.2020 20:04
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 25 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 25 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narlı Mahallesi'nde Y.D.'nin (30) elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Ekipler otomobiliyle giden Y.D.'yi yol kontrol noktasonda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 7 obje olmak üzere 25 parça tarihi eser ele geçirildi.Tarihi eserlere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere el koyan ekipler, Y.D.'yi de gözaltına aldı.
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