Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Afşin , Elbistan , Dulkadiroğlu ve Malatya 'nın Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeleri ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika

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