Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (4) - Son Dakika

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kuzgun bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 22 arazöz, 4 su takı, 2 iş makinesi ve 80 personelle yürütülen söndürme çalışmalarına havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi.Öte yandan, sabotaj olma ihtimaline karşı bölgeye jandarma özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği, bu yönde inceleme yaptığı belirtildi.

Ömer KOÇ- Kadir GÜNEŞ/ANDIRIN (Kahramanmaraş),