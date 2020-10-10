Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (4) - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (4)
10.10.2020 20:48
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTIKahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kuzgun bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kuzgun bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 22 arazöz, 4 su takı, 2 iş makinesi ve 80 personelle yürütülen söndürme çalışmalarına havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi.Öte yandan, sabotaj olma ihtimaline karşı bölgeye jandarma özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği, bu yönde inceleme yaptığı belirtildi.
Ömer KOÇ- Kadir GÜNEŞ/ANDIRIN (Kahramanmaraş),
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