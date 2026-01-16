Kahramanmaraş'ta 4,0 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4,0 büyüklüğünde 7.01 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtildi.
