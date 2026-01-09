Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
