Kahramanmaraş'ta 500 Öğrenciye Kışlık Kıyafet Dağıtıldı
22 dakika önce
Kahramanmaraş Bunsuzlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal yardımlaşma projesi kapsamında 500 öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu.
Kahramanmaraş
Bunsuzlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal yardımlaşma projesi kapsamında 500 öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu. Onikişubat
ilçesine bağlı Çağırgan
, Kikiler, Hacılar
, Lomlar, Gölpınar, Sadıklı, Yusuflar ve Kalekaya mahallerinde eğitim gören 500 öğrenciye, eldiven, bere, çorap ve kırtasiye yardımında bulunuldu.
Bunsuzlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemil Canik
, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla geçirdiğimiz bu güzel zaman, bizim için hayatımızın en kıymetli anlarından birisini oluşturdu. Bu etkinlikte yardımda bulunan ve etkinliğe bizzat katılan bütün herkese sonsuz teşekkür ederiz . Dernek olarak öğrencilerimizin maddi-manevi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu tür faaliyetler bizim için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam edecektir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:46 Kaynak: İHA
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