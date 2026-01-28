Kahramanmaraş'ta Apartman Davası

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Pınar Apartmanı'nda 41 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, 3'ü tutuksuz, 5'i kamu görevlisi olmak üzere 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini belirtti.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, daha önceki savunmasının aynen geçerli olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep ediliyor.