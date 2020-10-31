Kahramanmaraş'ta aranan 36 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan yakalanan 62 kişiden 36'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Suçun minimize edilmesi amacıyla, suç işlemeye eğilimli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takibe aldı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 26 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 62 şüpheliden 36'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ