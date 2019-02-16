Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, akrabasının evinde yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, akrabasının evinde yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işlediği ileri sürülen 11 ayrı suçtan bir yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Sefa Özdemir'in (27), ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, bir akrabasının evinde saklandığını öğrendikleri Özdemir'i, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Sefa Özdemir, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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