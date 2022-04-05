Kahramanmaraş'ta barajlar doldu- Bölgede bulunan 8 baraj yüzde 100'lük seviyelere ulaştı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta barajlar doldu

Bölgede bulunan 8 baraj yüzde 100'lük seviyelere ulaştı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta içme, sulama ve enerji alanlarında kullanılan 8 barajın doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

Devlet Su İşleri Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sorumluluk sahasında yer alan 8 barajda su seviyesinin yüzde 90'ı geçtiği ve bu rakamın nisan ayındaki yağışlarla yüzde 100'e ulaşacağı bildirildi. İçme suyunun sağlandığı barajlardan Kartalkaya ve Ayvalı Barajı'nda kar sularının erimesiyle doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Sulama ve enerji üretme amacıyla Ceyhan Nehri üzerinde kurulu Kılavuzlu ile Sarıgüzel barajlarında yüzde 100 seviyelerine ulaşan doluluk oranı; Menzelet, Sır, Kandil ve Adatepe barajlarında yüzde 90 olarak ölçüldü.

Barajlar sayesinde yaklaşık 75 bin hektar arazi sulanırken, ekonomiye çok ciddi boyutlarda katkı sağlayan elektrik üretimi de gerçekleşiyor. Kentte yer alan 2 barajdan, içme suyu sağlanırken, Kılavuzlu ve Menzelet Barajı, Hatay Amik Ovası ve Tahtaköprü Barajı'na can suyu oluyor. Kılvavuzlu Barajı'ndan kanallar vasıtasıyla Nurdağı tüneline inen su, Tahtaköprü Barajı'na kadar ulaşarak, tarım arazilerine can suyu oluyor. Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "Barajlarımızın yüzde 30 doluluk oranı yağışlarımız ile birlikte yüzde 100'lük doluluk oranlarına çıkarttı" dedi.

Barajlardaki son durum dron ile görüntülendi.