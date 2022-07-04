Kent genelinde 350 aileye kıyafet hediye eden ekipler, ailelerin ve çocukların bayramı mutlu geçirmesi için mesai harcıyor.

Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Birimi tarafından Bayırbucak Türkmeni aileler ve çocuklarına bayramlık ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

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