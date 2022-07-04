KAHRAMANMARAŞ - Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı

04.07.2022 17:36

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı öncesi Bayırbucak Türkmeni 350 aileye bayramlık kıyafet yardımı dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı öncesi Bayırbucak Türkmeni 350 aileye bayramlık kıyafet yardımı dağıtıldı.

Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Birimi tarafından Bayırbucak Türkmeni aileler ve çocuklarına bayramlık ulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde 350 aileye kıyafet hediye eden ekipler, ailelerin ve çocukların bayramı mutlu geçirmesi için mesai harcıyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Birimi Başkanı Fatma Deveboynu, yardımların 11 ilçede eş zamanlı bayram boyunca devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Bahçeli'den, Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara bayramlık Bahçeli'den, Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara bayramlık Kahramanmaraş'ta tekvando siyah kuşak dan ve terfi sınavları yapıldı Kahramanmaraş'ta tekvando siyah kuşak dan ve terfi sınavları yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
22:33 Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı
22:26 Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti
21:51 Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 23:13:01. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Bayırbucak Türkmenlerine bayramlık kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement