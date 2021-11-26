Kahramanmaraş'ta bekçilerin bulduğu yaralı köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı köpek, bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, soğuktan bitkin ve yaralı bir köpeği görünce durumu Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde bekçiler tarafından bulunan yaralı köpek, tedavi altına alındı.

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