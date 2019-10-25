Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

56 dakika önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen Murat (25) ve Mehmet Aslan (23) ile Mehmet S.P. (18) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bıçakla yaralanan Murat ve Mehmet Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Asayiş ekipleri şüpheli Mehmet S.P'yi yakaladı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Mehmet Aslan, Bağlarbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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