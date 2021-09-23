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Kahramanmaraş'ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi

23.09.2021 15:45
Kahramanmaraş'ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kilerdeki kovanın içine saklanmış 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kilerdeki kovanın içine saklanmış 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi'nde Ö.G. (37) adlı şahsın ikametinde esrar maddesi duyumunu aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, ikametin kiler bölümündeki bir kovanın içerisinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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