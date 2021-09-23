Uyuşturucu maddeye el konulurken olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi'nde Ö.G. (37) adlı şahsın ikametinde esrar maddesi duyumunu aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Arama sonucunda, ikametin kiler bölümündeki bir kovanın içerisinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta bir evin kilerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.

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