Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli
9 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
, Afşin
, Ekinözü
ve Nurhak
ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm okullar soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
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