Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

9 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm okullar soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Nurhak, Ekinözü, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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