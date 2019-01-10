Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş
'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Elbistan
, Afşin
, Andırın
, Ekinözü
ve Nurhak
ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:04 Kaynak: AA
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