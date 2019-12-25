Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göksun ilçe genelinde, Andırın ilçesinin Geben mahallesindeki Altınyayla ve Akifiye ortaokullarında, Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli İlkokulu, Baydemirli Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu, Başdervişli Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu ve Beşenli Ortaokulu'nda eğitim öğrenime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ