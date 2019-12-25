Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.


Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göksun ilçe genelinde, Andırın ilçesinin Geben mahallesindeki Altınyayla ve Akifiye ortaokullarında, Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli İlkokulu, Baydemirli Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu, Başdervişli Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu ve Beşenli Ortaokulu'nda eğitim öğrenime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
02:50 YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1) - Son Dakika
02:49 İstanbul-sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı - Son Dakika
02:44 PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI - Son Dakika
02:42 ESENYURT'TA HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
02:39 Ankara'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına gıda ve alkol denetimi - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 02:55:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]