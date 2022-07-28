Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye - Son Dakika
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Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye

28.07.2022 11:08

KAHRAMANMARAŞ'ta, eğlence mekanında çıkan kavgada attığı bardak ile Oktay Kurt'un (26) sol gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 6 yıla kadar hapsi istenen avukat Faruk Taş (27), ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, eğlence mekanında çıkan kavgada attığı bardak ile Oktay Kurt'un (26) sol gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 6 yıla kadar hapsi istenen avukat Faruk Taş (27), ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 3 Haziran'da kentteki alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Farklı masalarda oturan avukat Faruk Taş, M.F.B., S.T., E.B.U. ve A.M. ile Oktay Kurt, Ertuğrul Görgü, Mustafa Ağca ve Ş.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Faruk Taş masadaki bardağı Oktay Kurt'un yüzüne fırlattı, Oktay Kurt ise sürahi ile Faruk Taş'ın başına vurdu. Kavgada bardağın sol gözüne isabet etmesiyle yaralanan Oktay Kurt, ambulansla götürüldüğü hastanede ameliyata alındı ancak görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınanlardan avukat Faruk Taş tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda şüphelilerden Faruk Taş hakkında 2 kişiye yönelik basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 6 yıla kadar, Oktay Kurt hakkında 4 kişiye yönelik hakaret, basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 17 yıla kadar, Ertuğrul Görgü hakkında 5 kişiye yönelik silahla kasten yaralama ve basit yaralamaya teşebbüs suçlarından 15 yıla kadar, Mustafa Ağca hakkında ise 5 kişiye yönelik basit yaralama ve kasten yaralama suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Eğlence mekanının güvenlik kameralarına da yansıyan kavgayla ilgili ilk duruşma görüldü. Ertuğrul Görgü, M.F.B., A.M., S.T., Ş.K. ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu Faruk Taş ile başka suçtan tutuklu Oktay Kurt, duruşmaya bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.'OKTAY, KÜFRETTİ'Duruşmada ilk olarak avukat Faruk Taş savunma yaptı. Taş savunmasında tanımadığı ve aralarında husumet olmadığını belirttiği Kurt'un olduğu masaya yönelik söz ya da bakış gibi tahrik edici bir davranışlarının olmadığını ancak karşı masadan küfredildiğini söyledi. Oktay Kurt'ın yüksek sesle küfredince kendilerine yönelik olduğunu anladığını belirten Faruk Taş, şöyle devam etti: "Bir süre sonra Ş.K. ayağa kalktı, Oktay ve Mustafa da ayağa kalktılar. Oktay elini kaldırıp bana doğru yönelerek küfürler etti. Ben kendisine sakin olmasını söylediğimde de yine ana avrat küfürler etmeye devam etti. Bu sırada bir arbede yaşandı. Benim başımın üzerinden şişeler geçti. E.G. ve M.A. saldırmaya başladılar. Ben bu sırada kendimi savunma amaçlı herhangi bir hedef gözetmeksizin bardak alıp fırlattım ancak söylediğim gibi hedefimde herhangi biri yoktu. Bardağın Oktay'a değdiğini de gördüm yine kavga sırasında Oktay ile aramızda bir boğuşma geçti. Oktay bana şişe ile vurdu. Ş.K. kardeşim S.T. beni kurtarmak istedikleri sırada Oktay bu kez eliyle kardeşimi de darbetti. Ertuğrul ve Mustafa da şişe fırlattı."'GÖZÜMDE CAM KIRIKLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİM HALDE GÖZÜME VURDULAR'Oktay Kurt ise ilk olarak karşı masadan kendilerine küfredildiğini öne sürerek şöyle konuştu: "Ben 'Kardeşim neden küfür ediyorsun' dedikten 2-3 saniye geçtikten sonra Faruk Taş masadan bardağı alarak yüzüme doğru fırlattı ve ben gözümden yaralandım. Kendimi savunma amaçlı ben de masadan aldığım şişeyi hedef gözetmeksizin savurdum. Aramızda 7 metre kadar mesafe vardı, zaten onlar bizim masamıza geldi. Şişenin Faruk'a değdiğini o an anlamamıştım ancak kamera kayıtlarında sonradan gördüm. Ben gözümden yaralandığım için başkaca bir eylemim olmadı. Gözümde cam kırıkları olduğunu söylediğim halde gözüme vurdular. Amaçlarının beni öldürmek olduğunu düşünüyorum. Ben tuvalete kaçmamama rağmen eylemlerine son vermemişlerdir."Sanıklardan Ertuğrul Görgü ise karşı masadan kendilerine doğru küfredildiğini öne sürerek, "3 kişi Oktay'a saldırdı. Elinde şişe olan, gözüne vurmaya devam edince uzaklaştırma amaçlı onları dağıtmak için elime aldığım şişeyi dükkanın camına fırlattım. Amacım onları kaçırmaktı. Sonra tekrar elime bir şişe daha aldım çünkü tekrar bize yönelmişlerdi. Oktay orada kalmıştı. Kendimi savunma amaçlı şişeyi aldım ancak kullanmadım. Dükkanın dışına çıktığımda yine görsem tanıyamayacağım 2-3 kişi bıçakla saldırdılar, ben otoparka kaçarak kurtuldum" diye konuştu.Duruşmada söz verilen M.F.B., A.M., E.B.U. ise kendilerini yaralayan ve hakaret eden sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme savcısı ise delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle Faruk Taş'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, Faruk Taş'ın tahliye edilip adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş, Faruk Taş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye - Son Dakika

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