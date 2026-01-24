Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.A.Ç isimli firari hükümlüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
