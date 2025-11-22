Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çocuk yaştaki gençlerin araç içinde ellerindeki silahla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşmaları tepki topladı.
Kahramanmaraş'ta çekildiği belirtilen görüntüler tepki çekti. Şehirde 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, araç içinde yüksek sesle müzik açarak silah ile poz verdi.
Gençler o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılırken vatandaşlarda tepki gösterdi. Görüntülerde, otomobil arka koltuğunda oturan 2 gencin silah gösterme anları yer aldı.
