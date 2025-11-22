Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı

Haberin Videosunu İzleyin
Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı
22.11.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, araç içinde yüksek sesle müzik eşliğinde silah göstererek video çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çocuk yaştaki gençlerin araç içinde ellerindeki silahla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşmaları tepki topladı.

Kahramanmaraş'ta çekildiği belirtilen görüntüler tepki çekti. Şehirde 17-18 yaşlarındaki bir grup genç, araç içinde yüksek sesle müzik açarak silah ile poz verdi.

TEPKİ YAĞDI

Gençler o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılırken vatandaşlarda tepki gösterdi. Görüntülerde, otomobil arka koltuğunda oturan 2 gencin silah gösterme anları yer aldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Grup Genç, Güvenlik, 3-sayfa, Müzik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten Mal varlıklarına el konuldu Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
Nevşehir’de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı Zeytinburnu'nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı

22:59
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
22:48
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye’ye gelecek
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek
22:31
’’H5N5’’ kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
''H5N5'' kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
22:02
5 gol, 2 kırmızı kart Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
20:41
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden 123 hükümlü hastanelik oldu
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 123 hükümlü hastanelik oldu
19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı İtiraz eden de var kabul eden de
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 23:39:41. #7.12#
SON DAKİKA: Müzik eşliğinde silahlarını gösterdiler! Bu görüntülere tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.