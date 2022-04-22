Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü

22.04.2022 16:40
Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kürşat Ç. (42) idaresindeki 46 U 1351 plakalı hafriyat kamyonu, Demircik Mahallesi'nde manevra yaptığı sırada Mustafa Koca'ya (86) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Koca'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Mustafa Koca, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
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