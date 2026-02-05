Kahramanmaraş'ta Hayvancılık Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Hayvancılık Yeniden Canlanıyor

05.02.2026 11:26
Deprem sonrası devlet desteğiyle Kahramanmaraş'taki hayvancılık işletmesi yeniden üretime başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tamamen yıkılan bir hayvancılık işletmesi, devletin sağladığı ayni ve nakdi desteklerle yeniden üretime başladı.

Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde de tarım ve hayvancılık faaliyetleri büyük ölçüde zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan kayıt sistemine kayıtlı besicilere, depremde kaybettiklerinin yerine bedelsiz hayvan dağıtımı çalışması kapsamında kısa süre içerisinde ilçede üretim yeniden başlandı ve bölgedeki hayvancılığın toparlanması sağlandı.

Kırsal Tevekkeli Mahallesi'nde besicilik yapan Sait Kelangin, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde fay hattının işletmesinin 5 metre yanından geçtiği için büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

İşletmesini görmeye geldiğinde tüm hayallerinin çöktüğünü ancak devletin hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip kendilerine el uzattığını anlatan Kelangin, şunları kaydetti:

"O gün için ilk geldiğimde her şey buraya kadarmış dedim. Bitti yani. Çünkü o ölen hayvanları gördüğümüzde o tesisin halini gördüğümüzde, bitti diye düşündüm ama sağ kalan canlı hayvanlar da vardı. Ne olacak diye düşünürken tarım il ve ilçe personeli arkadaşlarımızdan telefonlar geldi. Yem yardımı yapılacak diye ve de yapıldı. Mesai saatlerinin dışında bile organize yapıldı. Yem yardımları yapıldı. Bu bize çok faydası oldu. Daha sonra nakdi yardımlar yapıldı. Hesaplarımıza aktarıldı. Bunları görünce artık tekrar üretebilir miyiz, devam edebilir miyiz diye umutlandık. Daha sonra kayıp hayvanlarımızın yerine devlet tekrardan 35 hayvan verdi. Onu da verince 'Tamam, yeniden başlıyoruz' dedik. Bu verilen hayvanlar doğurdu. Yavruları düve oldu. Hatta bazıları şu an bile gebe."

"Üretimimiz arttı"

Verilen destekler sayesinde hızlı bir şekilde toparlandıklarını hatta hayvan sayısını eskiye oranla daha da artırdıklarını belirten Kelangin, her geçen gün daha da iyiye gittiklerine işaret ederek şöyle devam etti:

"Devletimiz gerçekten büyük bir devlet. Yani şunu diyebilirim ki altyapısı, üst yapısı teslim edilen konutlar bazında dünyanın birçok ülkesinin konut sayısından çok daha fazla ev yapıldı. Bu, kolay bir şey değil. Devletimiz gücünden daha fazlasını yaptı. Devletimiz bunu yapmışken biz haydi hayatı boş bırakıp yani buraya kadarmış diyemedik. Diyemeyiz de. Öyle bir lüksümüz de yok."

Hayvan sayısının deprem öncesi 110 olduğunu ancak işletmesinin çökmesi sonucu 35'inin telef olduğunu hatırlatan Kelangin, şu anda işletmesindeki hayvan sayısının 130'a yükseldiğini, bu rakama kesime gidenlerin dahil olmadığını dile getirdi.

Kelangin, telef olan hayvanların yerine verilen cinsin süt verimi bakımından çok daha kaliteli olduğunu belirtti.

Yaşanan afette mahallede 60 hanenin yıkıldığını, kayınvalidesi ve teyzesinin hayatını kaybettiğini anlatan Kelangin, "Köyümde çok büyük hasar oldu. 60'a yakın ev yıkıldı. Yıkıldı ama çok uzun sürmedi. Konutlarımız yapıldı. Şu anda devletin verdiği konutlarda hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Deprem, Güncel

Kahramanmaraş'ta Hayvancılık Yeniden Canlanıyor

13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
