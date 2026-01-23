Kahramanmaraş\'ta Hemşireye Tutuklama Kararı

Kahramanmaraş'ta hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkan hemşirenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın yargıya intikal etmesinin ardından hemşire H.D.B.'nin 5 günlük Deniz bebeği darbetme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler kamuoyunda infial oluşturdu.
Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada müşteki ailenin avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü belirterek tutuklu yargılama talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.D.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığına hükmederek tutuklanmasına karar verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
