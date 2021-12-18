Kahramanmaraş'ta hurda yığınına dönen otomobil 2 askere mezar oldu - Son Dakika

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Keklikoluk mevkiinde meydana gelen kazada Göksun ilçesinden Kayseri Pınarbaşı istikametine giden Serhat Doğan (28), idaresindeki 38 SF 676 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

ASKERLERDEN 1'İ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Uzman Onbaşı İsmail Acar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

HASTANEDEN BİR ACI HABER DAHA GELDİ

Kazada yaralanan 3 asker çeşitli hastanelere kaldırılırken, hastanede tedavisi devam eden sürücü Uzman Çavuş Serhat Doğan'ın da hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada yaralanan askerlerden Ferhat A. ve Serhat K.'nın da tedavilerinin sürdürdüğü öğrenildi.

İZİNDEYDİLER

Askerlerin İzmir Bergama Komando Tugay Komutanlığında görevli olduğu, geçici görev için Kahramanmaraş'ta bulundukları ve izinli oldukları öğrenildi.