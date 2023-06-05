Kahramanmaraş'ta iki grup aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada kan aktı. Yahya Kemal Mahallesi'nde iki farklı grup aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı. Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 65 yaşındaki kadın Dursun Tüz, ile karşı grup aileden 37 yaşındaki Tahsin Höçülü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki 7 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.