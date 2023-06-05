Kahramanmaraş'ta iki grup aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta iki grup aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

06.06.2023 00:01

Kahramanmaraş'ta iki grup aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Olayda kullanılan silahlara el konuldu ve polis ekipleri şahısları yakaladı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada kan aktı. Yahya Kemal Mahallesi'nde iki farklı grup aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı. Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 65 yaşındaki kadın Dursun Tüz, ile karşı grup aileden 37 yaşındaki Tahsin Höçülü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki 7 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta iki grup aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki grup aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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